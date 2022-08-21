Канчельскис: чемпионат надо закончить прямо сейчас, чтобы «Спартак» медали выиграл
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Чемпионат надо закончить прямо сейчас, чтобы «Спартак» хоть какие-нибудь медали выиграл. Дальше лучше не будет. Конечно, красно-белые будут бороться за медали, у них всегда такие цели на сезон», — цитирует Канчельскиса Metaratings.
Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» же (12 очков) поднялось на вторую строчку. «Ростов» (12) занимает третье место, а петербургский «Зенит» (11) расположился на четвёртой строчке таблицы.
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