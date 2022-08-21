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Капитан сборной Канады смахнул шайбу из пустых ворот в овертайме финала МЧМ-2022

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Форвард сборной Канады Мэйсон Мактавиш сделал сейв клюшкой в овертайме финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею с командой Финляндии.
Капитан сборной Канады смахнул шайбу из пустых ворот в овертайме финала МЧМ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Andy Devlin

Игрок сборной Финляндии Топи Ниемель направил шайбу в сторону пустых ворот канадцев. Но Мактавиш успел своей клюшкой поймать шайбу на лету и не позволил ей пересечь линию.

Через минуту канадцы забросили победную шайбу в овертайме и выиграли турнир. Финальная встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».

Напомним, что из-за коронавируса МЧМ-2022 был перенесён с зимы на лето. Соревнования состоялись с 9 по 20 августа. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить сборные России всех возрастов от участия в турнирах под её эгидой.

Ранее в IIHF заявили, что не станут вводить ограничения против выступающих в России легионеров.

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