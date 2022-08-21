Капитан сборной Канады смахнул шайбу из пустых ворот в овертайме финала МЧМ-2022
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- © Andy Devlin
Игрок сборной Финляндии Топи Ниемель направил шайбу в сторону пустых ворот канадцев. Но Мактавиш успел своей клюшкой поймать шайбу на лету и не позволил ей пересечь линию.
Через минуту канадцы забросили победную шайбу в овертайме и выиграли турнир. Финальная встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».
Напомним, что из-за коронавируса МЧМ-2022 был перенесён с зимы на лето. Соревнования состоялись с 9 по 20 августа. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить сборные России всех возрастов от участия в турнирах под её эгидой.
Ранее в IIHF заявили, что не станут вводить ограничения против выступающих в России легионеров.