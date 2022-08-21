военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ольховский назвал причину поражения Медведева в матче с Циципасом в Цинциннати

Короткая ссылка
Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) от грека Стефаноса Циципаса.
Ольховский назвал причину поражения Медведева в матче с Циципасом в Цинциннати
  • Gettyimages.ru
  • © Dylan Buell

«Всё дело в подаче. Даниил отдал свою подачу в первом сете, потом во втором получил 0:40 — на подаче был небольшой провал. У Медведева в матче попадание мячом, мне кажется, меньше 50%», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

В полуфинале одиночного разряда Циципас обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева со счётом 7:6(6), 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

В финале соревнований греческий спортсмен встретится с хорватом Борной Чоричем.

Ранее сообщалось, что Циципас после выхода в финал одиночного разряда в Цинциннати снялся с парного турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить