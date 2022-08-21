Ольховский назвал причину поражения Медведева в матче с Циципасом в Цинциннати

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) от грека Стефаноса Циципаса.

«Всё дело в подаче. Даниил отдал свою подачу в первом сете, потом во втором получил 0:40 — на подаче был небольшой провал. У Медведева в матче попадание мячом, мне кажется, меньше 50%», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

В полуфинале одиночного разряда Циципас обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева со счётом 7:6(6), 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

В финале соревнований греческий спортсмен встретится с хорватом Борной Чоричем.

Ранее сообщалось, что Циципас после выхода в финал одиночного разряда в Цинциннати снялся с парного турнира.