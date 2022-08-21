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Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала победителем МЧМ-2022

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Сборная Канады стала победителем Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

В финальном матче канадцы обыграли команду Финляндии в овертайме со счётом 3:2. Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».

В составе хозяев шайбы забросили Джошуа Руа, Уильям Дюфур и Кент Джонсон. За сборную Финляндии голами отличились Алекси Хеймосалми и Йоаким Кемелль.

Напомним, что МЧМ-2022 из-за коронавируса был перенесён с зимы на лето. Соревнования состоялись с 9 по 20 августа. Международная федерация хоккея приняла решение отстранить сборные России всех возрастов от участия в турнирах под её эгидой.

Ранее в IIHF заявили, что не станут вводить ограничения против выступающих в России легионеров.

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