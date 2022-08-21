Червиченко считает, что «Динамо» одержало победу над «Спартаком» за счёт выдержки

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал причину поражения красно-белых в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Спартак» играл хорошо, «Динамо» играло правильно. Думаю, что в том-то и закавыка, что команды, которые ранее играли с красно-белыми, не выдерживали натиска. Бело-голубые смогли, поймали на ошибке спартаковцев», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, подопечных Гильермо Абаскаля хватило на 60 минут, после чего команда предпринимала попытки перевести игру в то русло, в котором она была первый тайм.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы «Спартака» после поражения от «Динамо».