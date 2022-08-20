В Бразилии сообщили, что полузащитник Вандерсон не собирается возвращаться в «Краснодар»

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Вандерсона, который выступает за «Интернасьонал» на правах аренды.

«Вандерсон не вернётся в «Краснодар». Он хочет остаться в Бразилии. «Интернасьонал» уже ведёт на этот счёт переговоры с российским клубом», — цитирует журналиста «Матч ТВ».

11 марта стало известно, что 27-летний футболист перешёл в аренду бразильского клуба до 31 декабря 2022 года. Команда из Порту-Алегри может выкупить его трансфер.

Хавбек перешёл в «Краснодар» летом 2017 года. Его контракт с клубом действует до июня 2024-го.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, кто стал инициатором массового отъезда легионеров из «Краснодара».