В Бразилии сообщили, что полузащитник Вандерсон не собирается возвращаться в «Краснодар»
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«Вандерсон не вернётся в «Краснодар». Он хочет остаться в Бразилии. «Интернасьонал» уже ведёт на этот счёт переговоры с российским клубом», — цитирует журналиста «Матч ТВ».
11 марта стало известно, что 27-летний футболист перешёл в аренду бразильского клуба до 31 декабря 2022 года. Команда из Порту-Алегри может выкупить его трансфер.
Хавбек перешёл в «Краснодар» летом 2017 года. Его контракт с клубом действует до июня 2024-го.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, кто стал инициатором массового отъезда легионеров из «Краснодара».