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Агент Роши сообщил, с какими клубами конкурирует ЦСКА за подписание футболиста

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Агент Виллиана Роши Игорь Кампеделли сообщил, что футболистом интересуются различные клубы, помимо ЦСКА.
Агент Роши сообщил, с какими клубами конкурирует ЦСКА за подписание футболиста
  • Gettyimages.ru

«Помимо ЦСКА есть интерес со стороны бразильских и немецких клубов, это правда. Мы ждём, когда клубы договорятся между собой. В ближайшее время всё может решиться», — цитирует Кампеделли «Чемпионат».

СМИ сообщали, что Роша дал согласие на переход в ЦСКА.

В сезоне-2021/22 защитник провёл за португальский «Портимоненсе» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее агент нападающего «Коринтианс» Даво отреагировал на информацию об интересе ЦСКА.

 

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