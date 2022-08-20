Агент Роши сообщил, с какими клубами конкурирует ЦСКА за подписание футболиста

Агент Виллиана Роши Игорь Кампеделли сообщил, что футболистом интересуются различные клубы, помимо ЦСКА.

«Помимо ЦСКА есть интерес со стороны бразильских и немецких клубов, это правда. Мы ждём, когда клубы договорятся между собой. В ближайшее время всё может решиться», — цитирует Кампеделли «Чемпионат».

СМИ сообщали, что Роша дал согласие на переход в ЦСКА.

В сезоне-2021/22 защитник провёл за португальский «Портимоненсе» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее агент нападающего «Коринтианс» Даво отреагировал на информацию об интересе ЦСКА.