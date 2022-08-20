Борзаковский: самую большую дистанцию прошёл, когда отправился бегать кросс и заблудился

Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский ответил на вопрос, бегал ли он марафон.

«Ни разу. И наверное, никогда не соберусь. Полумарафон, было дело, бежал. Хотя самую большую дистанцию прошёл на Кипре, когда отправился бегать кросс и заблудился. Преодолел 37 км», — заявил Борзаковский в интервью RT.

Он также подчеркнул, что у него никогда не было цели пройти марафонскую дистанцию.

«Всю жизнь был сторонником того, чтобы не преодолевать себя, а бегать в удовольствие. И советую это всем, кто занимается этим. Я получал удовольствие от прохождения 800 м, от кросса на 10 км. До сих пор каждое утро пробегаю по 10 км, заряжаю себя таким образом энергией на весь день. Мне это нравится», — заключил Борзаковский.

Ранее сообщалось, что Борзаковский сравнил Дюплантиса с Болтом.