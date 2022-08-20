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Источник: Кавани достиг принципиального соглашения с «Вильярреалом»

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Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани близок к переходу в «Вильярреал».
Источник: Кавани достиг принципиального соглашения с «Вильярреалом»
  • Gettyimages.ru

Футболист достиг принципиального соглашения с испанским клубом, сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Уточняется, что руководство «Вильярреала» планирует заключить контракт с Кавани после завершения раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

Кавани выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. Уругваец провёл 59 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал семь результативных передач. В 2022 году МЮ не стал продлевать контракт с футболистом.

Ранее МЮ объявил о переходе хавбека «Реала» Каземиро.

 

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