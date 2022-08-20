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Хачатурянц оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

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Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Хачатурянц оценил работу Абаскаля в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru

«Я вижу совершенно другое настроение в команде. Игроки не просто верят Абаскалю. Гильермо меня удивляет! Видно, что внутри самой команды кардинально изменилось настроение. Они поверили и в самих себя, и в своего тренера. Это очень важно», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Матч шестого тура «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к бывшему защитнику «Марселя» Гонсалесу.

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