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Борзаковский: за три дня чемпионат России по лёгкой атлетике посмотрели более 6 млн человек

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Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский рассказал об организации и проведении чемпионата России.
Борзаковский: за три дня чемпионат России по лёгкой атлетике посмотрели более 6 млн человек
  • РИА Новости

«Я сейчас говорю не о результатах, а об организации и проведении соревнований. Важно, чтобы сохранялось брендирование. Даже сейчас мы с вами находимся не где-то на задворках, а на прекрасном стадионе, на котором в своё время проходило командное первенство Европы. Есть спонсоры, которые нам помогают, трансляция на «Матч ТВ» идёт. В ходе чемпионата России я разговаривал с представителями регионального министерства, мне сказали, что каждый день было практически под 2 млн просмотров. То есть за три дня соревнований трансляции в прямом эфире посмотрели больше 6 млн человек», — рассказал Борзаковский в интервью RT.

Ранее Борзаковский оценил результаты Сидоровой и Ласицкене на ЧР по лёгкой атлетике.

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