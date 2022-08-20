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Борзаковский оценил результаты Сидоровой и Ласицкене на ЧР по лёгкой атлетике

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Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский прокомментировал результаты серебряного призёра Олимпийских игр Анжелики Сидоровой и олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене на чемпионате России.

«Мне сложно об этом говорить, поскольку я никогда не был в такой ситуации. В нынешних реалиях, как мне кажется, это больше тренерская задача. Взять Анжелику с её наставницей Светланой Абрамовой: в Чебоксарах они показали лучший результат сезона в мире, и это прекрасно. Да, от них совершенно не зависит их собственное ближайшее будущее, но, с другой стороны, они всё равно доказывают, что лучшие в мире. Сейчас очень важно быть готовыми в любой момент выйти на международную арену и продемонстрировать там свой высокий уровень. Сидорова с Абрамовой на это готовы. То же самое Маша Ласицкене. Свои два метра она прыгнула. Думаю, будь это в более серьёзном соперничестве, она бы прыгнула ещё выше», — заявил Борзаковский в интервью RT.

Ранее Борзаковский рассказал, почему покинул пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике.

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