Тренер Сабо рассказал, как прятал Ярмоленко от «Спартака»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал своё мнение о переходе нападающего Андрея Ярмоленко в «Аль-Айн», а также рассказал историю, как прятал украинского футболиста от московского «Спартака».

«Я не знаю, что он будет делать в ОАЭ, это его выбор. В сборную он всё равно будет вызываться, но, думаю, в «Динамо» уже не вернётся. Расскажу лучше интересную историю, как я брал его в «Динамо», — приводит слова Сабо «Украинский футбол».

По его словам, Ярмоленко перед переходом в киевское «Динамо» выступал за «Десну», а тренер приехал на просмотр футболиста.

«Я наблюдал за его игрой и сразу после матча позвонил по телефону Игорю Михайловичу Суркису, говорю: «Надо брать парня». Он согласился. После игры команда уехала, а я оставил Ярмоленко на базе, чтобы спартаковцы его не нашли», — заключил Сабо.

Ярмоленко выступал за киевское «Динамо» с 2007 по 2018 год. Он провёл за украинский клуб 340 матчей во всех турнирах, забил 137 мячей и отдал 90 результативных передач.

В сезоне-2021/22 полузащитник выступал за «Вест Хэм», где провёл 34 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» предложило Ярмоленко бессрочный контракт.