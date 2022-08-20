Гаджиев: Дацик находится в зоне комфорта и не хочет прыгать выше головы

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью RT объяснил, почему Вячеславу Дацику сложно будет добиться существенного прогресса в спортивной карьере в ближайшем будущем.

«Во-первых, не забывайте про возраст. Во-вторых, какую-то форму он набрал, но для большего необходима принципиально иная работа. Для этого недостаточно просто побоксировать в зале. Требуется регулярно бегать кроссы, заниматься полноценной функциональной подготовкой, ездить на сборы в горы. Это немного другие занятия и уровень стресса для организма. А Слава плюс-минус находится в зоне комфорта, проводя короткие поединки, в которых демонстрирует свою ударную мощь, как было с Кавалари. Он выигрывает, иногда уступает, но не хочет прыгать выше головы», — заявил промоутер.

Ранее Гаджиев объяснил, как Дацик может победить Емельяненко.