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Гаджиев объяснил, как Дацик может победить Емельяненко

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Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью RT объяснил, в чём заключается шанс Вячеслава Дацика на победу в противостоянии с Александром Емельяненко.
Гаджиев объяснил, как Дацик может победить Емельяненко
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

«Если говорить про общее количество поединков и определённую тренированность, перевес на стороне Дацика. Причём все свои последние противостояния он провёл в эффектной манере, хотя и уступил нокаутом Исламу Каримову. Он готов к боям и физически, и эмоционально лучше, чем соперник. У Емельяненко более разнообразный технический потенциал, но применять его в полном объёме он не в состоянии. Но, повторюсь, если несколько месяцев назад я вообще не ставил на Александра, то сейчас убеждён: поединок получится интригующим», — заявил промоутер.

Ранее Гаджиев признался, что начинает верить в Емельяненко.

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