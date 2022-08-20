Гаджиев объяснил, как Дацик может победить Емельяненко

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью RT объяснил, в чём заключается шанс Вячеслава Дацика на победу в противостоянии с Александром Емельяненко.

«Если говорить про общее количество поединков и определённую тренированность, перевес на стороне Дацика. Причём все свои последние противостояния он провёл в эффектной манере, хотя и уступил нокаутом Исламу Каримову. Он готов к боям и физически, и эмоционально лучше, чем соперник. У Емельяненко более разнообразный технический потенциал, но применять его в полном объёме он не в состоянии. Но, повторюсь, если несколько месяцев назад я вообще не ставил на Александра, то сейчас убеждён: поединок получится интригующим», — заявил промоутер.

Ранее Гаджиев признался, что начинает верить в Емельяненко.