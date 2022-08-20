Гаджиев — о бое с Дациком: я начинаю верить в Емельяненко

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью RT высказался о состоянии Александра Емельяненко в преддверии поединка с Вячеславом Дациком.

«На данный момент, судя по активным тренировкам Саши и перемещениям по стране, есть ощущение, что он всё-таки хочет выйти на ринг и старается держать себя в руках. Плюс мы регулярно видим рядом его жену, что тоже является очень хорошим знаком. Если Александру это нужно, он точно в состоянии не только принять участие в противостоянии, но и неплохо себя проявить. Я начинаю в него верить», — заявил промоутер в интервью RT.

Ранее Гаджиев предположил, сколько заработают Емельяненко и Дацик за совместный бой.