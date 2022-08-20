Хачатурянц откроет футбольную детскую академию в Москве в сентябре

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что планирует открыть собственную футбольную академию.

«Да, я правда хочу открыть свою футбольную детскую академию. Только не в 2023 году, а уже в ближайший сентябрь», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

По его словам, у проекта есть серьёзные партнёры, которые уже имеют опыт работы с академией «Ювентуса».

«Академия будет располагаться в Москве, место мы уже нашли. Развитие детского спорта — безумно важная вещь для меня. Очень верю в то, что время детского спорта пришло», — заключил Хачатурянц.

Напомним, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что Хачатурянц стал инвестором его волгоградской академии и будет поддерживать её ближайшие пять лет.

Ранее Хачатурянц назвал Воронеж по-настоящему футбольным городом.