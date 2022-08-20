военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хачатурянц откроет футбольную детскую академию в Москве в сентябре

Короткая ссылка
Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что планирует открыть собственную футбольную академию.

«Да, я правда хочу открыть свою футбольную детскую академию. Только не в 2023 году, а уже в ближайший сентябрь», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

По его словам, у проекта есть серьёзные партнёры, которые уже имеют опыт работы с академией «Ювентуса».

«Академия будет располагаться в Москве, место мы уже нашли. Развитие детского спорта — безумно важная вещь для меня. Очень верю в то, что время детского спорта пришло», — заключил Хачатурянц.

Напомним, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что Хачатурянц стал инвестором его волгоградской академии и будет поддерживать её ближайшие пять лет.

Ранее Хачатурянц назвал Воронеж по-настоящему футбольным городом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить