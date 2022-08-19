Претендент на пояс WBC Романов победил Мероро

Претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Евгений Романов одержал 17-ю победу на профессиональном ринге в супертяжёлой весовой категории.

37-летний россиянин в Сыктывкаре одержал победу в седьмом раунде над Викапитой Мероро из Намибии техническим нокаутом. Африканский боксёр отказался от продолжения боя.

Романов в мае 2021 года победил соотечественника Дмитрия Кудряшова и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге (12 побед нокаутом). Россиянин владел поясом глобального чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO).

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