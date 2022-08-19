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Мантуан хочет, чтобы «Зенит» активировал опцию выкупа

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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан признался, что его ближайшие планы связаны только с клубом из Санкт-Петербурга.
Мантуан хочет, чтобы «Зенит» активировал опцию выкупа
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Да, я хотел бы, чтобы «Зенит» активировал опцию выкупа. Одна из моих целей — остаться здесь на долгие годы. Сейчас я очень хочу этого, потому что российская команда меня отлично приняла», — цитирует Мантуана Yahoo.Esportes.

21-летний бразильский хавбек подчеркнул, что чувствует себя в петербургском клубе как дома.

Мантуан дебютировал за «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России с московским ЦСКА (2:1). Полузащитник отличился спустя девять минут после появления на поле в концовке второго тайма.

Питерский клуб арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Ранее агент нападающего Юри Алберто ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в «Зенит».



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