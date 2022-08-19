Американец Уиллис подписал контракт с БК «Локомотив-Кубань»

Американский форвард Даррал Уиллис продолжит карьеру в российском баскетбольном клубе «Локомотив-Кубань».

«Уиллис, безусловно, добавит нашей команде опыта, энтузиазма и будет играть важную роль. Я надеюсь, он полностью оправдает наши ожидания», — цитирует генерального менеджера Ивана Новчича пресс-служба команды.

Уиллис ранее выступал за кипрский клуб «Керавнос» и красноярский «Енисей».

Ранее олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова объяснила, почему выступает за ужесточение лимита на легионеров в России.