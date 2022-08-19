Американец Уиллис подписал контракт с БК «Локомотив-Кубань»
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«Уиллис, безусловно, добавит нашей команде опыта, энтузиазма и будет играть важную роль. Я надеюсь, он полностью оправдает наши ожидания», — цитирует генерального менеджера Ивана Новчича пресс-служба команды.
Уиллис ранее выступал за кипрский клуб «Керавнос» и красноярский «Енисей».
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