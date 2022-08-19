военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Американец Уиллис подписал контракт с БК «Локомотив-Кубань»

Короткая ссылка
Американский форвард Даррал Уиллис продолжит карьеру в российском баскетбольном клубе «Локомотив-Кубань».
Американец Уиллис подписал контракт с БК «Локомотив-Кубань»
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Уиллис, безусловно, добавит нашей команде опыта, энтузиазма и будет играть важную роль. Я надеюсь, он полностью оправдает наши ожидания», — цитирует генерального менеджера Ивана Новчича пресс-служба команды.

Уиллис ранее выступал за кипрский клуб «Керавнос» и красноярский «Енисей».

Ранее олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова объяснила, почему выступает за ужесточение лимита на легионеров в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить