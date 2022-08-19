Петржела считает, что Ракицкий сыграл роль в переходе Дзюбы в «Адана Демирспор»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Думаю, Ракицкий сыграл какую-то роль в этом переходе. Артём шёл в «Адана Демирспор» не просто так. Он знал, что там его ждут и помогут с адаптацией», — цитирует Петржелу Sport24.

Он также подчеркнул, что у Дзюбы и Ярослава Ракицкого вряд ли может произойти конфликт, так как они хорошо общались в «Зените».

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее Коррадо Балотелли, брат форварда «Адана Демирспор» Марио Балотелли, прокомментировал переход в турецкую команду 33-летнего российского нападающего Артёма Дзюбы.