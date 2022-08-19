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Карраскаль: думал, что люди в России суровые и жёсткие, а тут добрые и открытые ребята

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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о стереотипе, который был у него по отношению к русским людям до переезда в Москву.
Карраскаль: думал, что люди в России суровые и жёсткие, а тут добрые и открытые ребята
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мне нравится Москва, очень красивый город, наверное, один из самых красивых в мире. Если честно, до приезда сюда я думал, что русские люди суровые, жёсткие. Но, переехав в Россию, увидел, что тут живут добрые и открытые ребята», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Армейцы арендовали колумбийца зимой у «Ривер Плейта» до конца сезона. После этого клуб принял решение выкупить его контракт. Футболист провёл 18 игр в составе красно-синих, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — на четвёртой позиции (десять очков).

Ранее агент защитника Виллиана Роши подтвердил интерес со стороны ЦСКА.

 

 

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