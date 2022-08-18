«Ференцварош» Черчесова разгромил «Шэмрок Роверс» в матче раунда плей-офф Лиги Европы

«Ференцварош», главным тренером которого является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, на домашнем стадионе обыграл ирландский «Шэмрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 4:0.

Счёт в матче открыл Ауски на 13-й минуте, также мячами отметились: Траоре (34-я, 48-я), Чивич (90+3).

Ответная игра «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» пройдёт 25 августа на стадионе «Таллахт» в Дублине.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» дома проиграл «Карабаху» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.