Циннбауэр: закрытие «Локомотива» на базе подняло настрой футболистов
- РИА Новости
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«На данный момент ситуация у нас такая, что нам нужны очки. Пытаемся сделать всё возможное. Я считаю, что в том числе благодаря закрытию команды на базе у футболистов хороший настрой, они показали и концентрацию», — цитирует Циннбауэра ТАСС.
По его словам, настрой у команды отличный. Циннбауэр дал понять, что «Локомотив» провёл лучшую тренировочную неделю со старта сезона.
«Надеюсь, что сможем перевести на поле всё, что запланировали», — заключил он.
Матч «Химки» — «Локомотив» пройдёт 20 августа.
Железнодорожники по итогам пяти туров набрали три очка, не одержав ни одной победы. «Локо» занимает 13-е место. «Химки» (семь очков) располагается на девятой позиции.
Ранее руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков прокомментировал информацию о том, что Шамиль Газизов сменит на посту спортивного директора Томаса Цорна.