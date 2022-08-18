Циннбауэр: закрытие «Локомотива» на базе подняло настрой футболистов

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о ходе подготовки к матчу шестого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

«На данный момент ситуация у нас такая, что нам нужны очки. Пытаемся сделать всё возможное. Я считаю, что в том числе благодаря закрытию команды на базе у футболистов хороший настрой, они показали и концентрацию», — цитирует Циннбауэра ТАСС.

По его словам, настрой у команды отличный. Циннбауэр дал понять, что «Локомотив» провёл лучшую тренировочную неделю со старта сезона.

«Надеюсь, что сможем перевести на поле всё, что запланировали», — заключил он.

Матч «Химки» — «Локомотив» пройдёт 20 августа.

Железнодорожники по итогам пяти туров набрали три очка, не одержав ни одной победы. «Локо» занимает 13-е место. «Химки» (семь очков) располагается на девятой позиции.

Ранее руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков прокомментировал информацию о том, что Шамиль Газизов сменит на посту спортивного директора Томаса Цорна.