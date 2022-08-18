Фритц: для любого игрока будет лучше, если Джокович не сыграет на US Open

Американский теннисист Тейлор Фритц высказался о том, что серб Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат США — 2022 из-за нежелания прививаться от коронавируса.

«Для любого игрока будет лучше, если Новак не сыграет. Хочу ли я, чтобы он участвовал? Не знаю. Новак — один из немногих игроков в туре, кого я никогда не побеждал, так что не знаю», — рассказал Фритц после пресс-конференции.

Напомним, что Джокович не принял участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев гарантированно останется первой ракеткой мира до US Open.