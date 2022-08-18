Тарпищев оценил старт теннисиста Медведева на турнире в Цинциннати

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что теннисист Даниил Медведев набирает форму и может хорошо выступить на турнире в Цинциннати (США).

«Пока Даня играет начало матчей лучше, чем проводит концовку. Но здесь вопрос адаптации и набора функционала», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что на данный момент на турнире для Медведева всё складывается нормально.

«Медведев может хорошо выступить, но впереди по сетке у него Кирьос — сложный матч предстоит. От него будет многое зависеть», — заключил Тарпищев.

В матче второго круга российский теннисист встречался с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.

Таким образом, в следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Томми Пол (США) — Денис Шаповалов (Канада).

Призовой фонд турнира составляет $6,3 млн.

Ранее Медведев прокомментировал свой победный старт на «Мастерсе» в Цинциннати.