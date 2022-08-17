Радукану разгромила Азаренко и вышла в третий круг теннисного турнира в Цинциннати

Британская теннисистка Эмма Радукану пробилась в третий круг теннисного турнира в Цинциннати (США).

Британка победила Викторию Азаренко из Белоруссии со счётом 6:0, 6:2. Игра продолжалась 1 час три минуты.

Радукану сделала пять эйсов и допустила три двойные ошибки. Азаренко ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки.

В следующем раунде Радукану сыграет с Джессикой Пегулой (США).

Призовой фонд турнира составляет $2 527 250.

Напомним, в конце июля стало известно, что российский тренер Дмитрий Турсунов начал тренировать 19-летнюю британскую теннисистку. До этого он работал с Анетт Контавейт из Эстонии.

Ранее Александрова уступила Шуай во втором круге теннисного турнира в Цинциннати.