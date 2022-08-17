Радукану разгромила Азаренко и вышла в третий круг теннисного турнира в Цинциннати
- AP
Британка победила Викторию Азаренко из Белоруссии со счётом 6:0, 6:2. Игра продолжалась 1 час три минуты.
Радукану сделала пять эйсов и допустила три двойные ошибки. Азаренко ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки.
В следующем раунде Радукану сыграет с Джессикой Пегулой (США).
Призовой фонд турнира составляет $2 527 250.
Напомним, в конце июля стало известно, что российский тренер Дмитрий Турсунов начал тренировать 19-летнюю британскую теннисистку. До этого он работал с Анетт Контавейт из Эстонии.
Ранее Александрова уступила Шуай во втором круге теннисного турнира в Цинциннати.