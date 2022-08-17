военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Тюкавина: тему ухода из «Динамо» мы даже не поднимаем

Короткая ссылка
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, может ли футболист покинуть команду.
Агент Тюкавина: тему ухода из «Динамо» мы даже не поднимаем
  • Gettyimages.ru

«Всё нормально, Костя работает. Есть тренер, который определяет, кто играет. На предсезонке Тюкавин был лучшим бомбардиром, а игровое время — это дело тренера», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у Тюкавина контракт с московским клубом и он его выполняет. По его словам, футболист тренируется и не нарушает режим.

«А тему ухода мы даже не поднимаем. Сезон только начался, посмотрим», — заключил Сафонов.

В сезоне-2021/22 Тюкавин провёл за московский клуб 34 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Ранее защитник «Войводины» Милан Майсторович перешёл в «Динамо».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить