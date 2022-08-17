Агент Тюкавина: тему ухода из «Динамо» мы даже не поднимаем

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, может ли футболист покинуть команду.

«Всё нормально, Костя работает. Есть тренер, который определяет, кто играет. На предсезонке Тюкавин был лучшим бомбардиром, а игровое время — это дело тренера», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у Тюкавина контракт с московским клубом и он его выполняет. По его словам, футболист тренируется и не нарушает режим.

«А тему ухода мы даже не поднимаем. Сезон только начался, посмотрим», — заключил Сафонов.

В сезоне-2021/22 Тюкавин провёл за московский клуб 34 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Ранее защитник «Войводины» Милан Майсторович перешёл в «Динамо».