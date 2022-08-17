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Баскетболистка Баранова вспомнила, как перед матчем с США на ОИ-1992 Гомельский принёс пакеты с вином

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Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова рассказала, как Евгений Гомельский настроил команду перед полуфиналом со сборной США на ОИ-1992.
Баскетболистка Баранова вспомнила, как перед матчем с США на ОИ-1992 Гомельский принёс пакеты с вином
  • РИА Новости

«У нас была спокойная сосредоточенность. Накануне встречи Евгений Яковлевич Гомельский нас собрал, и все ждали, что будет серьёзная патриотическая беседа, призыв рвануть с флагами на баррикады, но всё прошло совсем иначе. Он просто сказал, что верит в нас, и — это уже известная история — поставил перед нами несколько картонных упаковок (стекло на территорию деревни проносить нельзя) белого вина, а потом ушёл», — рассказала Баранова в интервью RT.

При этом она не может утверждать, выпил ли кто-нибудь это вино.

«Кажется, некоторые лишь пригубили. Просто это был показательный жест, повод собраться и побеседовать. И мы друг другу сказали, что выходим только выигрывать. Никаких иных вариантов даже не рассматривали. И, что важно, у нас не было какого-то шапкозакидательского настроения. Никто не говорил, что мы сильнее и сейчас им покажем кузькину мать. На мой взгляд, таким лишь трус себя храбрит и пытается настроить», — добавила Баранова.

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