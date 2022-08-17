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Степанова: многие радуются нашему отстранению не по политическим, а по материальным мотивам

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что некоторым спортсменам выгодно отстранение россиян.
Степанова: многие радуются нашему отстранению не по политическим, а по материальным мотивам
  • Gettyimages.ru

«Я готова представить, что многие в глубине души радуются нашему отстранению. И не столько по политическим мотивам, сколько по материальным. Лыжи — не футбол, призовые на этапах КМ играют большую роль», — написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Она добавила, что для многих лыжников призовые являются большими деньгами. После отстранения россиян их стало легче заработать, считает Степанова.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Ричард Макларен призвал допустить российских атлетов до международных соревнований.

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