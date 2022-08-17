Игрок «Амкала» Финито: это что-то сюрреалистическое — мой профиль на Transfermarkt

Игрок «Амкала» Никита Куриленко, известный по псевдонимом Финито, отреагировал на победу в матче 1/256 финала Кубка России над «Зорким».

«Выход в 1/128 финала — это определённо история! Всё вылилось в то, что мы имеем сейчас: моя фамилия на Transfermarkt. Это что-то сюрреалистическое, невероятное, невозможное, но это происходит со мной», — цитирует Финито «Чемпионат».

Игра, которая состоялась в Москве, завершилась вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее форвард «Амкала» Алексей Гасилин прокомментировал победу в 1/256 Кубка России.