Форвард «Амкала» Гасилин прокомментировал победу в 1/256 Кубка России
«Лучшие эмоции! Элемент счастья, который присутствует в моём сердце, заглушает всю боль в мышцах. Мы сделали историю! Это всё сделал Герман, сколько ему это стоило», — цитирует Гасилина «Чемпионат».
Игра, которая состоялась в Москве, завершилась вничью — 1:1.
В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.
Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.
В сезоне-2021/22 победителем Кубка России по футболу стал московский «Спартак».
Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал победу медийного клуба «Амкал» над «Зорким».