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Форвард «Амкала» Гасилин прокомментировал победу в 1/256 Кубка России

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Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин отреагировал на победу в матче 1/256 финала Кубка России над «Зорким».

«Лучшие эмоции! Элемент счастья, который присутствует в моём сердце, заглушает всю боль в мышцах. Мы сделали историю! Это всё сделал Герман, сколько ему это стоило», — цитирует Гасилина «Чемпионат».

Игра, которая состоялась в Москве, завершилась вничью — 1:1.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

В сезоне-2021/22 победителем Кубка России по футболу стал московский «Спартак».

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал победу медийного клуба «Амкал» над «Зорким».

 

 

 

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