Le Parisien: Рамос помог уладить конфликт между Мбаппе и Неймаром

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос выступил в роли примирителя в конфликте нападающих команды Килиана Мбаппе и Неймара.

По информации Le Parisien, Рамос принимал участие во встрече Мбаппе и Неймара со спортивным директором ПСЖ. Отмечается, что защитник вмешался в конфликт и помог футболистам разрешить его.

Как сообщают СМИ, поводом для недопонимания между одноклубниками послужило то, что Неймар был недоволен привилегиями Мбаппе. Бразильцу не понравилось, что француз выбран штатным пенальтистом команды. В ответ Килиан попросил руководство продать Неймара.

Ранее мать Мбаппе отреагировала на информацию о возможном конфликте сына с Неймаром.