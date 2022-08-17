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Le Parisien: Рамос помог уладить конфликт между Мбаппе и Неймаром

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Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос выступил в роли примирителя в конфликте нападающих команды Килиана Мбаппе и Неймара.
Le Parisien: Рамос помог уладить конфликт между Мбаппе и Неймаром
  • AP

По информации Le Parisien, Рамос принимал участие во встрече Мбаппе и Неймара со спортивным директором ПСЖ. Отмечается, что защитник вмешался в конфликт и помог футболистам разрешить его.

Как сообщают СМИ, поводом для недопонимания между одноклубниками послужило то, что Неймар был недоволен привилегиями Мбаппе. Бразильцу не понравилось, что француз выбран штатным пенальтистом команды. В ответ Килиан попросил руководство продать Неймара.

Ранее мать Мбаппе отреагировала на информацию о возможном конфликте сына с Неймаром.

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