Мать Мбаппе отреагировала на информацию о возможном конфликте сына с Неймаром

Мать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе Файза Ламари прокомментировала информацию о конфликте её сына с Неймаром.

«В «Пари Сен-Жермен» всё решается внутри команды. Всё в порядке!» — передаёт её слова журналист Адриан Гренье.

СМИ сообщают, что поводом для конфликта между одноклубниками послужило то, что Неймар был недоволен привилегиями Мбаппе. Бразильцу не понравилось, что француз выбран штатным пенальтистом команды. В ответ Килиан попросил руководство продать Неймара.

Ранее сообщалось, что спортивный директор ПСЖ провёл встречу с Неймаром и Мбаппе.