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Роналду установил антирекорд своей карьеры

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл три матча подряд.

«Манчестер Юнайтед» в заключительном матче сезона-2021/22 уступил «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4). В текущем сезоне команда стартовала с двух поражений в чемпионате Англии: от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

СМИ сообщают, что Роналду хочет покинуть команду из-за желания выступать в Лиге чемпионов. По итогам прошлого сезона МЮ финишировал на шестой позиции АПЛ и сыграет в Лиге Европы.

Ранее Криштиану Роналду отреагировал на информацию о том, что он вскоре покинет «Манчестер Юнайтед».

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