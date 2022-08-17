«Зандхаузен» объявил о подписании контракта с нападающим «Химок» Адеми

«Зандхаузен» сообщил о подписании контракта с нападающим подмосковных «Химок» Кемалем Адеми.

Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Уточняется, что футболист перешёл в «Зандхаузен» на правах аренды.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Швейцарский футболист защищает цвета «Химок» с 2021 года. Он провёл за команду 13 матчей и забил один мяч.

Ранее в «Химках» отреагировали на информацию о желании Адеми приостановить контракт.