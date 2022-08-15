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В «Химках» отреагировали на информацию о желании Адеми приостановить контракт

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость, что нападающий Кемаль Адеми приостановит контракт с клубом.
В «Химках» отреагировали на информацию о желании Адеми приостановить контракт
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«На данном этапе мы не видим его дальнейшего встраивания в команду. Это открытый вопрос ближайших дней. Команда и главный тренер на него не рассчитывают», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, оставлять футболиста в клубе, чтобы он не получал игрового времени, не совсем профессионально. Он также подчеркнул, что в «Химках» не видят предательства в поступке нападающего, так как это обоюдное решение.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Швейцарский футболист защищает цвета «Химок» с 2021 года. Он провёл за команду 13 матчей и забил один мяч.

Ранее Терюшков не исключил, что Сергей Юран возглавит «Химки» в четвёртый раз.

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