В «Химках» отреагировали на информацию о желании Адеми приостановить контракт
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«На данном этапе мы не видим его дальнейшего встраивания в команду. Это открытый вопрос ближайших дней. Команда и главный тренер на него не рассчитывают», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
По его словам, оставлять футболиста в клубе, чтобы он не получал игрового времени, не совсем профессионально. Он также подчеркнул, что в «Химках» не видят предательства в поступке нападающего, так как это обоюдное решение.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Швейцарский футболист защищает цвета «Химок» с 2021 года. Он провёл за команду 13 матчей и забил один мяч.
Ранее Терюшков не исключил, что Сергей Юран возглавит «Химки» в четвёртый раз.