В «Химках» отреагировали на информацию о желании Адеми приостановить контракт

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость, что нападающий Кемаль Адеми приостановит контракт с клубом.

«На данном этапе мы не видим его дальнейшего встраивания в команду. Это открытый вопрос ближайших дней. Команда и главный тренер на него не рассчитывают», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, оставлять футболиста в клубе, чтобы он не получал игрового времени, не совсем профессионально. Он также подчеркнул, что в «Химках» не видят предательства в поступке нападающего, так как это обоюдное решение.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Швейцарский футболист защищает цвета «Химок» с 2021 года. Он провёл за команду 13 матчей и забил один мяч.

Ранее Терюшков не исключил, что Сергей Юран возглавит «Химки» в четвёртый раз.