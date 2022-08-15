Терюшков не исключил, что Юран возглавит «Химки» в четвёртый раз

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы России Роман Терюшков не исключил, что Сергей Юран может вновь возглавить подмосковный клуб.

«Пути Господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернётся и в четвёртый раз», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран уже трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Илья Кухарчук опроверг вероятность участия Сергея Юрана в организации договорного матча.