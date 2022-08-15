Терюшков не исключил, что Юран возглавит «Химки» в четвёртый раз
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«Пути Господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернётся и в четвёртый раз», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.
За свою карьеру Юран уже трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее Илья Кухарчук опроверг вероятность участия Сергея Юрана в организации договорного матча.