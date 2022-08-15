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Терюшков не исключил, что Юран возглавит «Химки» в четвёртый раз

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Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы России Роман Терюшков не исключил, что Сергей Юран может вновь возглавить подмосковный клуб.
Терюшков не исключил, что Юран возглавит «Химки» в четвёртый раз
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Пути Господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернётся и в четвёртый раз», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран уже трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Илья Кухарчук опроверг вероятность участия Сергея Юрана в организации договорного матча.

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