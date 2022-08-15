Кухарчук опроверг вероятность участия Юрана в организации договорного матча
- РИА Новости
«Слухи о попытке Юрана устроить договорной матч с «Ростовом» — полный бред. Даже реагировать не хочется, ерунда же какая-то! Даже внимание заострять на этом не стоит», — цитирует Кухарчука «Чемпионат».
Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
СМИ сообщают, что одной из причин ухода Юрана была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.
Ранее сообщалось, что Юран не обсуждал с игроками «Химок» причину своего ухода.