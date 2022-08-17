Гол Классона помог «Копенгагену» обыграть «Трабзонспор» в первом матче квалификации ЛЧ

«Копенганен» победил «Трабзонспор» в первом матче финального квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Игра прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 2:1.

В составе датского клуба счёт открыл Виктор Классон (на девятой минуте), Лукас Лерагер удвоил преимущество (на 48-й минуте). У «Трабзонспора» мяч забил Анастиос Бакасетас (на 79-й минуте).

Второй матч между командами пройдёт 24 августа в Трабзоне. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее «Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл загребское «Динамо» в первом матче финала квалификации ЛЧ.