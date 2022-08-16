Романо: полузащитник Алли может перейти в «Бешикташ»

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В услугах футболиста заинтересован «Бешикташ», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Уточняется, что турецкий клуб готов как арендовать англичанина, так и оформить полноценный трансфер. Сам Алли согласен перейти в клуб, если ему будет гарантировано время в команде.

Алли присоединился к «Эвертону» в 2021 году. Полузащитник провёл за английский клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» контактировал с окружением нападающего ПСЖ Икарди.