Романо: полузащитник Алли может перейти в «Бешикташ»
- AP
В услугах футболиста заинтересован «Бешикташ», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
Уточняется, что турецкий клуб готов как арендовать англичанина, так и оформить полноценный трансфер. Сам Алли согласен перейти в клуб, если ему будет гарантировано время в команде.
Алли присоединился к «Эвертону» в 2021 году. Полузащитник провёл за английский клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» контактировал с окружением нападающего ПСЖ Икарди.