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Романо: полузащитник Алли может перейти в «Бешикташ»

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Полузащитник «Эвертона» Деле Алли может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Романо: полузащитник Алли может перейти в «Бешикташ»
  • AP

В услугах футболиста заинтересован «Бешикташ», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Уточняется, что турецкий клуб готов как арендовать англичанина, так и оформить полноценный трансфер. Сам Алли согласен перейти в клуб, если ему будет гарантировано время в команде.

Алли присоединился к «Эвертону» в 2021 году. Полузащитник провёл за английский клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» контактировал с окружением нападающего ПСЖ Икарди.

 

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