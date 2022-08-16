«РБ Спорт»: Кокорин просит €3,6 млн за расторжение контракта с «Фиорентиной»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин требует €3,6 млн за расторжение контракта с итальянским клубом.

«В данный момент клуб не делает никаких официальных заявлений по Кокорину, журналистам говорят только, что «Фиорентина» хочет найти какое-то решение этого вопроса. Но все непросто: Кокорин упорно просит €3,6 млн, полагающиеся по контракту, на меньшую сумму он не соглашается», — приводит слова источника «РБ Спорт».

Также итальянский клуб надеется, что российский нападающий покинет команду в статусе свободного агента.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.