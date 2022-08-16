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В «Спартаке» не исключили подписание новых легионеров

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский клуб может заключить контракт с новыми легионерами до завершения летнего трансферного окна.
В «Спартаке» не исключили подписание новых легионеров
  • globallookpress.com

«Может ли «Спартак» летом подписать новых иностранцев? Да. Над этим сейчас работаем. Я ничего раскрывать не буду. Могу сказать, что мы вплотную работаем над теми кандидатами, которые могут усилить заявленные тренером позиции», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

Напомним, что летом 2022 года красно-белых покинули нападающие Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе и Педро Роша, а также полузащитники Гус Тиль, Йоррит Хендрикс и Алекс Крал.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Мележиков выразил надежду, что паспорт болельщика (Fan ID) будет использоваться только на международных матчах.

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