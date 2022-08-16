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Ольховский заявил, что Медведеву не стоит цепляться за лидерство в рейтинге ATP

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что первой ракетке мира Даниилу Медведеву не стоит цепляться за лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ольховский заявил, что Медведеву не стоит цепляться за лидерство в рейтинге ATP
  • AP

«Думаю, у Медведева хорошие шансы остаться первым в мире, но мне кажется, что Дане не нужно цепляться за это лидерство. Надо настраиваться и выигрывать матчи. Чем больше матчей он выиграет, тем дольше он будет оставаться на первом месте», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Он также заявил, что Медведева ждёт рабочая сетка на турнире в Цинциннати. По его словам, нельзя сказать, что это будут простые матчи, однако теннисист может дойти до четвертьфинала.

Во втором круге турнира в Цинциннати Медведев встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Матч состоится 17 августа.

Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

Ранее Медведев высказался о конфликте с фанатом, который после поражения теннисиста в матче с австралийцем Ником Кирьосом назвал россиянина лузером.

 

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