Жена Ари поддержала Салихову, назвав её яркой и загадочной личностью

Наталья Грызлова, жена футболиста Ари, выразила поддержку супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Зарема — загадочная и яркая личность. К сожалению, её не воспринимают болельщики. Много негативного PR в её сторону. Мне интересно, как она с этим справляется. Чисто по-женски её понимаю», — цитирует Наталью «Чемпионат».

Напомним, что Салихова часто выступает с критикой в адрес российских судей. Она также протестовала по поводу проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Спартак» разгромил в матче пятого тура «Сочи» со счётом 3:0, набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Далее расположились «Зенит», «Ростов» (по 11 очков), ЦСКА (десять очков) и «Сочи» (девять).

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал первой командой, одержавшей 500 побед в чемпионатах России.