Зинченко назвал «бриллиантом» одного из футболистов «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко восхитился игрой своего одноклубника — нападающего Габриэла Мартинелли.

«Он невероятен, настоящий бриллиант. То, как он работает, просто невероятно. У Мартинелли есть удивительные качества, и он всё ещё молод. Я почти уверен, что у него невероятное будущее», — цитирует Зинченко Standard.

После второго тура «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав максимальные шесть очков.

Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». В составе команды из Манчестера он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач.

Ранее «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» в первом туре АПЛ.