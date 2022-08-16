Зинченко назвал «бриллиантом» одного из футболистов «Арсенала»
- AFP
«Он невероятен, настоящий бриллиант. То, как он работает, просто невероятно. У Мартинелли есть удивительные качества, и он всё ещё молод. Я почти уверен, что у него невероятное будущее», — цитирует Зинченко Standard.
После второго тура «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав максимальные шесть очков.
Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». В составе команды из Манчестера он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач.
Ранее «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» в первом туре АПЛ.