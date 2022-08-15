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Стал известен новый титульный партнёр Кубка России по футболу

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Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило нового титульного партнёра Кубка России.

Как сообщается на официальном сайте организации, «Фонбет» и РФС заключат договор о сотрудничестве в рамках КР сроком на один сезон с возможностью продления ещё на три года.

11 августа стало известно, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе Double elimination — когда команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на изменение формата проведения КР.

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