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Покровская: для нас слова Макларена — свет в конце тоннеля

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.
Покровская: для нас слова Макларена — свет в конце тоннеля
  • AP
  • © Frank Gunn/The Canadian Press

«Для нас слова Макларена можно сравнить со светом в конце тоннеля. Каждое такое заявление, безусловно, вызывает у спортсменов и тренеров сдержанный оптимизм и чувство надежды. Я уверена, что примеру канадца в ближайшее время последуют и другие прогрессивно мыслящие люди на Западе. Думаю, постепенно их голоса будут звучать всё громче. Поверьте, мы живём и трудимся с верой в то, что россиян рано или поздно вернут на международную арену. Верим, что потепление наступит», — заявила Покровская RT.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, когда с российских спортсменов снимут все ограничения.

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