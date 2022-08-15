Команды из Турции и Сербии вступят в борьбу за UTLC Cup в Москве

Команды «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор» из Турции и «Црвена Звезда» из Сербии примут участие в Международном футбольном турнире UTLC Cup 2022, который пройдёт в Москве с 17 по 21 августа.

В турнире примут участие восемь команд, состоящие из футболистов 2008 года рождения. Команды будут разбиты на две подгруппы.

Жеребьёвку турнира провели бывшие футболисты «Локомотива» Дмитрий Сенников и Руслан Пименов, а также генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

«Для ребят очень важно играть со сверстниками из других стран, а не только выступать во внутреннем первенстве. Местные футболисты знают уже друг друга в лицо, а когда приезжают иностранные клубы, эмоции зашкаливают. Мне, например, очень интересно посмотреть, как развивается футбол в Сербии, Турции, Казахстане и у наших соседей в Белоруссии», — сказал Пименов.

Гром рассказал, что из-за коронавирусной ситуации турнир не проводился два года, поэтому он с предвкушением ждёт старта UTLC Cup 2022.

«Когда играют 14-летние футболисты, я, как выпускник школы «Локомотива», проживаю вторую молодость. Мыслями я и с болельщиками на трибунах, и с футболистами на поле», — рассказал Гром.

История UTLC Cup берёт начало в 2017 году, когда состоялся первый розыгрыш турнира. По мере становления и развития соревнований Москву посетили зарубежные клубы: «Барселона» (Испания), «Интер» (Италия), «Лион» (Франция), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Иокогама» (Япония).

Ранее сообщалось, что юные футбольные звёзды Евразии сыграют на Международном турнире UTLC Cup 2022.