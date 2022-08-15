Конте — Тухелю: было бы справедливо заставить тебя споткнуться

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте обратился к наставнику «Челси» Томасу Тухелю после матча второго тура Английской премьер-лиги.

«Повезло, что я тебя не увидел… Было бы справедливо заставить тебя споткнуться», — написал Конте, прикрепив фотографию с ярким празднованием голом со стороны Тухеля.

Матч завершился со счётом 2:2.

Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Они говорили на повышенных тонах, однако сотрудникам команд удалось их разнять.

До этого между ними произошёл конфликт во время самого матча.

Ранее Тухель высказался о конфликте с Конте после матча «Челси» — «Тоттенхэм».