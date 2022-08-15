Конте — Тухелю: было бы справедливо заставить тебя споткнуться
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«Повезло, что я тебя не увидел… Было бы справедливо заставить тебя споткнуться», — написал Конте, прикрепив фотографию с ярким празднованием голом со стороны Тухеля.
Матч завершился со счётом 2:2.
Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Они говорили на повышенных тонах, однако сотрудникам команд удалось их разнять.
До этого между ними произошёл конфликт во время самого матча.
Ранее Тухель высказался о конфликте с Конте после матча «Челси» — «Тоттенхэм».