военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Конте — Тухелю: было бы справедливо заставить тебя споткнуться

Короткая ссылка
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте обратился к наставнику «Челси» Томасу Тухелю после матча второго тура Английской премьер-лиги.
Конте — Тухелю: было бы справедливо заставить тебя споткнуться
  • Gettyimages.ru

«Повезло, что я тебя не увидел… Было бы справедливо заставить тебя споткнуться», — написал Конте, прикрепив фотографию с ярким празднованием голом со стороны Тухеля.

Матч завершился со счётом 2:2.

Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Они говорили на повышенных тонах, однако сотрудникам команд удалось их разнять. 

До этого между ними произошёл конфликт во время самого матча.

Ранее Тухель высказался о конфликте с Конте после матча «Челси» — «Тоттенхэм».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить